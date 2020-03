Futuro da moda é “Coolaborativo”

O CheckPoint da ModaLisboa afirma-se cada vez mais como o ponto de encontro de pensadores e do pensamento sobre os vários futuros da Moda Nacional.

Com Fernanda Torre, innovation manager, como facilitadora, decorreu a primeira Fashion Hackathon com um grupo de pensadores, empreendedores, ativistas e consumidores, que se sentou numa maratona de debate para encontrar soluções com futuro.

Também no Checkpoint decorreu a Talk, “O Futuro é Colaborativo”, em parceria com o EcoolHunter by ECO, partindo da ideia de que não há futuro sem colaboração.

Veja o vídeo: