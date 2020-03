Mário Ferreira, um dos novos investidores no aumento de capital da Cofina, já tem, neste momento, uma participação qualificada de 2,072% na Cofina, anunciou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O empresário foi comprando ações da empresa no mercado, não esperando, assim, pelo aumento de capital, que visava financiar a aquisição da TVI e que foi cancelado esta madrugada.

“Informa-se ter recebido de Pluris Investments, e do seu acionista maioritário e Presidente do Conselho de Administração, Mário Nuno dos Santos Ferreira, em 11 de março de 2020, uma notificação (…) informando que passaram a deter, em conjunto, uma participação qualificada no capital social“, refere o documento. No total, o empresário, dono da Douro Azul, tem 2.125.200 ações.

Na madrugada desta quarta-feira, a Cofina anunciou que não conseguiu completar o aumento de capital e, por causa da deterioração das condições de mercado, cancelou a operação de compra da Media Capital, dona da TVI.

Após este anúncio, a Prisa já veio afirmar que vai tomar “todas as medidas” para forçar a Cofina a avançar com a compra da TVI. Na visão da Prisa, a decisão de cancelar o aumento de capital representou uma violação do acordo de compra e venda da Media Capital que tinha sido assinado entre os dois grupos. Uma posição contrária à da Cofina, que acredita que a compra do ativo estava dependente da concretização do aumento de capital.

(Notícia atualizada às 21h39 com mais informação)