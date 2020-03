Sport TV transmite jogos da Liga Nos em sinal aberto

A Sport TV vai transmitir todos os jogos das próximas duas jornadas da Liga Nos de futebol em sinal aberto no Sport TV +. Esta decisão surge na sequência do anúncio de realização dos jogos de futebol da Liga Nos à porta fechada, para evitar os riscos de contaminação do novo coronavírus Covid-19.

“A SPORT TV comunica que em conjunto com os operadores nacionais MEO, NOS e VODAFONE que distribuem os seus canais, irá transmitir no seu canal SPORT TV+, aberto a todos os assinantes dos pacotes de acesso básico de pay tv destes operadores, todos os jogos das próximas 2 jornadas da Liga NOS”, revela a empresa liderada por Nuno Ferreira Pires em comunicado.

O número de pessoas infetadas em Portugal pelo novo coronavírus subiu de 59 para 78, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS) na atualização diária à evolução da epidemia. Até à meia-noite, não tinha sido registada qualquer morte por Covid-19 no país.