Os principais índices de Nova Iorque encerraram a última sessão da semana em terreno positivo, recuperando do maior mergulho em mais de três décadas. Esta recuperação acontece depois de Donald Trump ter declarado o estado de emergência nacional, deixando os investidores esperançosos quanto ao surgimento de mais estímulos para colmatar uma recessão mundial causada pelo coronavírus, diz a Reuters (conteúdo em inglês).

O índice de referência S&P 500 subiu 8,98% para 2.703,40 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq valorizou 9,34% para 7.874,23 pontos. Por sua vez, o industrial Dow Jones avançou 9,34% para 23.181,21 pontos.

Este desempenho acontece depois de Donald Trump ter declarado o estado de emergência nacional nos Estados Unidos, anunciado apoios de até 50 mil milhões de dólares (44,5 mil milhões de euros) para ajudar a colmatar os efeitos do coronavírus na economia. Este anúncio foi um sinal de esperança para os investidores, que ficam, assim, a aguardar por mais estímulos para evitar uma recessão mundial.

Nas empresas, também se verificou uma recuperação. As principais cadeias hoteleiras foram exemplo disso, com os grupos Marriott International, Hilton Worldwide Holdings e Hyatt Hotels, a encerrarem com subidas entre os 2% e os 5%. Por sua vez, a Apple avançou mais de 12%, tendo sido uma das principais impulsionadoras do S&P 500.

No mundo dos combustíveis, o preço do barril de petróleo também valorizou. O Brent subiu 6,26% para 35,25 dólares, enquanto o WTI valorizou 6,19% para 33,45 dólares.

(Notícia atualizada às 20h31 com mais informação)