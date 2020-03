Tranquilidade avisa comerciais que mantém objetivos de venda

A Tranquilidade dirigiu uma mensagem à sua rede comercial – a que ECOseguros teve acesso – salientando que não baixou os seus objetivos comerciais e aproveita o momento para impulsionar as relações digitais com os clientes e com mediadores. A companhia afirma aos parceiros comerciais que apenas “temos de mudar, face a condições extraordinárias e que esperamos de curta duração, a forma como nos relacionamos”.

Na mensagem é dado enfoque às cobranças aos clientes afirmando a companhia que os parceiros comerciais “devem estar especialmente atentos a situações de atraso de cobrança, já verificadas ou eminentes, especialmente nos setores económicos mais expostos aos efeitos desta crise”, acrescenta a companhia.

Os setores de atividade especificados na mensagem são turismo e restauração, transportes de passageiros e mercadorias. A Tranquilidade recomenda ainda a opção pela comunicação digital com Clientes e a opção pelo débito em conta, para ultrapassar constrangimentos na expedição física de documentos contratuais e financeiros e eventuais atrasos de pagamento que possam daí advir.

A companhia reafirmou aos parceiros que tem implementado medidas de prevenção e contenção, em cooperação com a AdvanceCare e com a Europ Assistance e que colocou em prática o Plano de Continuidade de Negócio sempre ajustado por uma equipa de crise criada especificamente para a crise Covid-19.

A Tranquilidade revela na mensagem que está a querer transformar a crise numa oportunidade para testar novas formas de trabalho e comunicação com recurso a meios digitais. Refere que se vão manter as rotinas comerciais mas, em linha com as recomendações da DGS, “as visitas presenciais só serão realizadas em caso de absoluta necessidade, devendo usar-se meios remotos como telefone, email, skype ou whatsapp, meios que são igualmente recomendados para as relações com os clientes.

A companhia também se refere aos centros clínicos, reboques e rede de oficinas, afirmando não existirem alterações relativamente aos habituais procedimentos, ressalvando apenas a necessidade de adaptação a casos em que os fornecedores suspendam a atividade e em que os processos terão de ser encaminhados para outros.

“Sensibilizar os clientes no sentido de limitarem os contactos com a seguradora e com o mediador aos casos de estrita necessidade” é outra recomendação da mensagem, acrescentando que, internamente, a seguradora está a adotar parcialmente o teletrabalho, num modelo que não põe em causa a operação e atividade comercial.

Relativamente às questões relacionadas com a cobertura de determinados riscos, no atual contexto de declaração de pandemia, a Tranquilidade reafirma o seu alinhamento com o constante no comunicado hoje emitido pela APS – Associação Portuguesa de Seguradores.