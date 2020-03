Fnac alarga prazos de trocas para 45 dias

A Fnac decidiu alargar “o prazo de trocas e devoluções para 45 dias para compra efetuadas a partir de 1 de março”, uma das medidas de contenção do novo coronavírus Covid-19. Num email enviado aos clientes com cartão Fnac, o diretor-geral Nuno Luz aponta a “preferência de pagamento por via eletrónica, como contactless ou MB Way na app Cartão FNAC, para diminuir o risco de contacto por numerário”.

Por outro lado, a Fnac revela que, em relação a cancelamento de “espetáculos e eventos, na sequência das diretrizes lançadas pelas entidades de saúde”, os que já compraram bilhetes devem enviar emails para bilheteira.fnac.pt com pedido de informação sobre reembolsos.

Já em relação aos eventos próprios nos Fóruns Fnac, Nuno Luz revela que a Fnac decidiu-se pelo seu cancelamento, “de modo a assegurar a proteção da nossa comunidade de clientes, colaboradores e artistas”.

A Fnac vai adaptar os horários das lojas de acordo com as diretrizes de centros comerciais e organismos competentes.