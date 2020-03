Rio defende encerramento de fronteiras

Rui Rio defende o encerramento urgente das fronteiras com Espanha. Numa declaração na rede social Twitter, o líder do PSD faz este apelo no mesmo dia em que António Costa e Pedro Sanchéz vão reunir em teleconferência para avaliarem novas medidas de contenção do novo coronavírus Covid-19. E o fecho de fronteiras é um dos temas em cima da mesa.

Portugal registou 76 novos casos do novo coronavírus, com o número total de infetados confirmados pelas autoridades a subir para 245, à medida que a epidemia confirma a tendência de crescimento exponencial no país. Lisboa superou o Norte como a região com mais casos.

A região dos Açores anunciou o primeiro doente com Covid-19. Há dois recuperados. 106 doentes estão a ser tratados em casa face à situação de menor gravidade em que se encontram.