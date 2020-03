Médis paga diagnóstico Covid-19 mas pede gestão responsável

A Médis, seguradora de saúde pertencente ao grupo Ageas, divulgou em comunicado um bloco de perguntas e respostas para esclarecer as dúvidas mais frequentes dos segurados.

A seguradora explica que comparticipa o exame de diagnóstico para os clientes com cobertura de ambulatório, mediante prescrição médica, e sem qualquer custo a cargo do cliente, mas apela para utilização responsável das vantagens de modo a que todos possam ter acesso a testes.

Apostando a sua colaboração pelo rigor, a Médis disponibilizou um conjunto de informação relevante nos seus canais digitais e releva que está “ao lado do Serviço Nacional de Saúde a trabalhar para garantir o controlo da propagação”.

Para esclarecimento mais direto, a seguradora publicou um conjunto com as seguintes quatro perguntas e respostas:

“A Médis comparticipa exames complementares de diagnóstico para despiste do covid-19?

A Médis comparticipa o exame de diagnóstico para os clientes com cobertura de ambulatório, mediante prescrição médica, e sem qualquer custo a cargo do cliente. Contudo, alertamos para a gestão responsável dos testes de despiste, de forma a não colocarem em risco o acesso a grupos críticos.

Se o diagnóstico for positivo para o covid-19, a Médis comparticipa o internamento?

Em caso de diagnóstico positivo para o COVID-19, a coordenação dos acessos ao internamento é da responsabilidade da DGS – Direção Geral de Saúde. Os internamentos que estejam relacionados diretamente com o COVID-19 não serão comparticipados, uma vez que as epidemias são uma exclusão do seguro de saúde. O Serviço Nacional de Saúde é a entidade responsável pelo encaminhamento, acompanhamento e tratamento de todos os casos de COVID-19 identificados. Todas as restantes despesas de saúde não relacionadas com o COVID-19 estão cobertas, de acordo com as condições do seu seguro de saúde.

Sabendo que existe indicação para restringir a ida aos serviços públicos de saúde, posso recorrer ao serviço privado?

O Serviço Nacional de Saúde é a entidade responsável pelo encaminhamento, acompanhamento e tratamento de todos os casos de COVID-19 identificados.

Estou em isolamento social e apresento sintomas de covid-19. O que devo fazer?

Se tem sintomas da doença, deve contactar a linha SNS 24, através do número 808 24 24 24”.

