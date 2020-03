Seguro Directo já tem 100% do call center em teletrabalho

A Seguro Directo, do grupo Ageas estabeleceu um plano que incluiu o departamento de Centro de Atendimento a Cliente da seguradora, permitindo que este começasse a trabalhar de modo remoto com todas as condições de segurança.

A seguradora firma que com recurso a várias tecnologias avançadas e flexíveis, ferramentas de colaboração à distância e sistemas de conectividade seguros, “foi possível implementar um novo modo de trabalhar em tempo recorde”.

A plataforma de gestão de centros de atendimento utilizada permite fazer a gestão de chamadas, vídeos, conversas de texto, entre outros, também permite a distribuição das chamadas pelas equipas e acesso a dispõe de ecrãs virtuais com os indicadores de controlo da eficácia do atendimento. Tem ainda acesso a sistemas de negócio empresariais, como gestão de sinistros, marcação de peritagens e apoio à venda.

A seguradora dotou, em três dias, todos os seus Colaboradores com os meios necessários para servir os Clientes em pleno. Para tal, foram providenciados equipamentos, ferramentas e meios de comunicação a todos os colaboradores passando de um método de trabalho tradicional, para um remoto.

“O desafio não foi só tecnológico, mas também organizacional” refere Eduardo Caria, Diretor Geral da Seguro Directo, “foi necessário reestruturar a forma como as equipas se relacionam e se organizam, adaptando o serviço de modo a manter a proximidade entre os membros de cada equipa e adotar novos hábitos e métodos de trabalho”, conclui.

A transição total para o trabalho remoto, permitiu manter os serviços na sua plenitude, adianta a seguradora.