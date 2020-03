McCann Lisboa muda para WeCann Portugal

“WeCann stay at home”, “WeCann work from home”, “WeCann play at home”, “WeCann watch films and chill”, “WeCann make our own bread”, “WeCann overcome this” e “ WeCann and we will!”.

Estas são algumas das mensagens que estão a ser comunicadas nos diferentes canais da agência de publicidade McCann, uma ideia criativa da agência em Portugal. Mensagens de superação na terceira semana de isolamento e que querem transmiti um sentido maior: não só podemos, como devemos!

“Como neto, pai, filho, sobrinho, genro, cunhado, primo e amigo o meu papel é proteger. Como empresário, chefe, empreendedor, colega e cidadão, também. A nós, individualmente, não nos cabe resolver a crise sanitária. Só nos cabe não a agravar, proteger aqueles pelos quais nos sentimos responsáveis e proteger o sistema de saúde para lá do que é inevitável”, refere Luís Pereira Santos, CEO da agora WeCann Portugal.

E acrescenta: “Enquanto publicitários e marketeers cabe-nos ainda perceber como esta pandemia está a mudar as nossas vidas, confrontando-nos com novas necessidades, e como as podemos, aqui sim, mitigar. Nestas semanas que passaram já são mais evidentes as nossas necessidade de espaço pessoal, porque vivemos no confinamento das nossas casas; as nossas necessidades de manter relações sociais, porque a vida faz mais sentido quando é partilhada; as nossas necessidades de estabilidade, porque uma pandemia não nos permite vislumbrar um futuro claro e as nossas necessidades de confiança e força anímica, porque há que saber como ir buscar aquela reserva que guardamos para os momentos difíceis”, afirma Luís Pereira Santos.

Momentos difíceis e de incerteza que atingem também toda a indústria criativa e da comunicação, e que segundo o CEO, ter clarividência para perspetivar o futuro, quanto mais o presente já é um exercício criativo.

“Como em quase tudo na vida a criatividade vai ser parte da solução, jamais parte do problema. Isso já se tem visto nas soluções que se estão a encontrar para a pandemia, quanto mais para as marcas. Usar linhas de perfumaria para embalar álcool, canhões de água para pulverizar ruas, fábricas de têxteis a produzir máscaras, engenheiros espaciais a desenhar e produzir ventiladores. Isso é criatividade. Marcas que produzem conteúdos para ajudar à vida em confinamento, marcas que ajudam o estado a veicular mensagens, marcas que vão mantendo os seus consumidores sãos, são marcas que precisam de criatividade” diz Luís Pereira Santos.

E recorda a história da própria McCann: “A McCann nasceu pouco antes da gripe espanhola e soube se reinventar durante mais de 100 anos com tudo o que mudou no mundo desde então. E mudou muito. A McCann vai saber se reinventar para os próximos 100 anos, nunca se esquecendo que sejam quais forem as circunstâncias e mesmo que mudem as prioridades, as aspirações humanas são no presente e serão no futuro o amor, as ligações, o sucesso, a descoberta e o propósito. Isso não muda. Nunca mudou”.