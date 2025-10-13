TVI e CNN ganham noite eleitoral

Os canais da Media Capital lideraram em noite de autárquicas, mostra a análise da Dentsu para o +M. A RTP1 foi o generalista que dedicou mais tempo às eleições e a TVI seguiu para o entretenimento.

A TVI e a CNN Portugal foram, nos canais generalistas e de informação, os líderes na noite das eleições autárquicas deste domingo.

No período mais relevante de transmissão da noite das eleições (19h às 2h30h), a TVI liderou para o alvo adultos, com 6,9% de audiência média, que resultou em 607.225 telespectadores em média e num share de 17,9%. No entanto, a sua emissão dedicada às eleições autárquicas terminou por volta das 22h, ao contrário dos restantes canais que mantiveram a cobertura eleitoral ao longo de todo período (das 19h00 às 02h30), mostra a análise da Dentsu para o +M.

A SIC, neste período, obteve uma audiência média de 465,9 mil telespectadores e a RTP1 situou-se nos 371,9 mil espectadores.

Nos canais de informação, a liderança é também da CNN Portugal, que em termos de share ganha por duas décimas à SIC Notícias (4,3% vs 4,1%), sendo a primeira acompanhada em média por 144,4 mil teslespectadores e o canal da Impresa por 140,5 mil. O News Now foi visto em média por 72,1 mil espectadores e o canal de informação do operador público, o agora RTP Notícias, foi seguido em média por 53,6 telespectadores.

Indicadores de audiência: 19h às 2h30

Em termos de duração do espaço dedicado às autárquicas e de telespectadores acumulados, a RTP1 liderou. O canal do operador público dedicou 7h da sua emissão ao tema e acumulou 3,26 milhões de telespectadores, na soma das suas oito transmissões.

A SIC e a CMTV ocuparam o segundo e o terceiro lugares em termos de audiência média acumulada, tendo ambas dedicado cerca de seis horas de emissão às autárquicas.

A TVI, apesar de ter sido o canal que menos tempo e menos transmissões dedicou ao evento, posicionou-se como o quarto canal com maior audiência acumulada. Este desempenho resultou na maior audiência média por transmissão: 605 mil telespectadores.

Seguiram-se a SIC com 563 mil, a RTP1 com 408 mil e a CMTV com 330 mil telespectadores por transmissão.

Programas Autárquicas 2025

No ranking de transmissões de programas, a TVI ganhou em horário nobre com o seu programa principal “Decisão 25 – Noite Eleitoral”, ao obter uma audiência média de 9,7% (855,7 mil telespectadores) e 17,6% de share. A SIC obteve a segunda posição com “Autárquicas 2025”, com 9% de audiência média (792.945 telespectadores) e 16,8% de share. Na RTP1, o “Autárquicas 2025 – Hora dos Vencedores” foi o programa mais visto neste canal, registando 7,7% de audiência média (682.892 telespectadores) e 14,2% de share.