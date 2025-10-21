Mosca reforça liderança com Francisco Marques da Silva e António Choon Dias

A dupla marca o arranque de um reposicionamento da agência, "que procura equilibrar estratégia, criatividade, relação com clientes e gestão, sem nunca perder o foco nas pessoas e na emoção".

A Mosca está a reforçar a estrutura de liderança com a entrada de Francisco Marques da Silva e António Choon Dias, que vão assumir, respetivamente, as funções de COO & Client Lead e a direção criativa e estratégica.

“Depois de mais de dez anos no mercado, sentimos que era o momento de trazer uma nova visão para a Mosca. A entrada do Francisco e do António é um excelente ponto de partida para novos voos. Uma dupla aposta em talento que vai renovar a forma como a agência opera, se relaciona com clientes, pensa estrategicamente e desenvolve criatividade”, afirma Manuel Soares de Oliveira, CEO e fundador da agência.

A dupla marca o arranque de um reposicionamento estratégico da agência, “que procura equilibrar estratégia, criatividade, relação com clientes e gestão, sem nunca perder o foco nas pessoas e na emoção como força criativa”, explica, em comunicado.

Francisco Marques da Silva será responsável pela gestão estratégica, operacional e de clientes, coordenando equipas, contas-chave e novos negócios. No setor de desde 2005, o seu percurso inclui passagens por agências como Leo Burnett, Fuel, McCann Lisboa, Publicis Emil e Nossa, onde desempenhou funções de diretor de contas nos últimos seis anos.

Já António Choon Dias, que trabalha como estratega e copywriter desde 2014, passou por agências como Dentsu Creative Iberia, Uzina e FCB. O objetivo é amplificar a essência criativa da agência, introduzir um pensamento estratégico e criativo transversal e potenciar novas oportunidades de crescimento.

“Com esta nova liderança, a Mosca reforça a sua ambição de ser uma agência de destaque no mercado, centrada em criar publicidade impossível de ignorar – humana, emocional e sem medo de desafiar o status quo“, descreve a agência.