Tabaqueira reforça equipa de relações externas

"A equipa de Relações Externas assume um papel central, promovendo o diálogo aberto e responsável com a comunidade e impulsionando a visão de um futuro sem fumo", refere a marca.

 

Carla Reis Costa, Ana Marreiros e Leonor Barreiros Cardoso

A Tabaqueira reforçou equipa de relações externas. A Carla Reis Costa, que é desde setembro a nova diretora de comunicação da Tabaqueira, junta-se Ana Marreiros, como diretora de sustentabilidade e Leonor Barreiros Cardoso, como manager fiscal affairs.

“Num momento de profunda transformação do setor, da organização e da própria sociedade, a equipa de Relações Externas assume um papel central, promovendo o diálogo aberto e responsável com a comunidade e impulsionando a visão de um futuro sem fumo. Através da colaboração e complementaridade entre as áreas de Comunicação, Sustentabilidade e Fiscal Affairs, a Tabaqueira consolida um modelo de atuação único, que pretende inspirar outras empresas a trilhar o mesmo caminho de transparência, inovação e propósito”, justifica a empresa em comunicado.

Carla Reis Costa, que transita da Brisa, começou a carreira como jornalista na TSF e trabalhou nas consultoras BA&N e JLM&A. Na Tabaqueira é responsável pela definição e implementação da estratégia de comunicação da empresa, incluindo canais digitais, em alinhamento com a Philip Morris International. Será também responsável pela gestão da imagem externa e pela relação com a comunicação social e outros stakeholder.

Ana Marreiros, que desempenhava a função de head of communication na Zurich Portugal, já integrou a agência de comunicação Atrevia, seguida do BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. Leonor Barreiros Cardoso, por seu turno, é proveniente da Semapa, onde fazia parte da equipa de Tax, e passou também pela equipa de Tax da Deloitte Portugal.

“Estas novas contratações refletem o compromisso da Tabaqueira em reforçar a sua presença em Portugal e em dar voz aos mais de 1.500 colaboradores que diariamente constroem o futuro da empresa”, resume a Tabaqueira.

