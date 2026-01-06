GOAT é o conceito no centro da nova campanha de 5G da Vodafone

O acrónimo de “Greatest Of All Time” é traduzido de forma literal com a presença de uma cabra que acompanha a atriz Jéssica Athayde. A criatividade é da VML e o planeamento da Dentsu.

A Vodafone Portugal iniciou 2026 com o mote “Quem é Vodafone, sabe que tem 5G GOAT”. Esta sua primeira grande campanha publicitária do ano pretende reforçar junto dos clientes de que a rede 5G da marca “garante uma experiência elevada”.

A operadora de telecomunicações explica, em comunicado, que “segundo os dados divulgados pela ANACOM, a 12 de dezembro de 2025, a Vodafone é a operadora com maior número de estações em Portugal, cobrindo 99% do território nacional”. A rede da Operadora “foi também reconhecida nos mais recentes testes independentes da UMLAUT, que a classificam como melhor rede móvel do País”.

Nesse sentido, a marca utiliza o conceito GOAT – expressão originária dos Estados Unidos — que é o acrónimo de “Greatest Of All Time” ou “melhor de todos os tempos” para refletir a evolução de performance da rede 5G da Vodafone. No ecrã, esta presença é feita através de uma cabra — tradução no sentido literal da palavra goat.

O filme completo, protagonizado também pela atriz Jéssica Athayde, é da autoria da VML, com produção da Grumpy Panda, realização de Sebastian Alfie, direção de fotografia de André Szankowski e acompanhamento da Film Brokers. A campanha terá presença em televisão e nos vários meios digitais, numa estratégia de planeamento a cargo da Dentsu – Carat.