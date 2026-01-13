Marketing

Martech Digital renova identidade e reforça posicionamento B2B

A Martech Digital, especializada em marketing e comunicação B2B, tem uma nova identidade visual, um website renovado e uma nova assinatura. “Heart2Heart Marketing” procura refletir a evolução estratégica e a maturidade da agência.

O rebranding inclui um novo logótipo, uma paleta cromática atualizada e um website redesenhado, desenvolvidos em parceria com a agência A27. A mudança pretende ir além do aspeto estético, traduzindo uma reflexão sobre o posicionamento da agência num momento em que o marketing B2B se afirma como mais exigente, humano e focado no impacto real nos negócios.

“Após quatro anos de atividade, este rebranding traduz a consolidação da agência e a confiança numa nova fase de crescimento. Renovar uma marca é evoluir sem perder a alma. A nova identidade reflete uma agência criativa, tecnológica na medida certa, mas sobretudo próxima e humana, pensada para gerar impacto nos negócios e nas pessoas”, justifica citada em comunicado Ana Barros, fundadora e CEO da agência.

O rebranding acompanha a evolução do negócio, a diversificação do portefólio de clientes e a consolidação da Martech Digital no mercado B2B, alinhando a identidade da marca com a maturidade e a ambição estratégica da nossa agência“, acrescenta Ana Barros.

Com a assinatura “Heart2Heart Marketing”, a agência realça o posicionamento centrado nas relações humanas, assinalando que “no B2B, mais do que transações, são as relações que constroem marcas fortes. Esta mudança simboliza confiança no futuro e uma ambição renovada, sem perder aquilo que nos define: a proximidade e a capacidade de ligar empresas a pessoas de forma autêntica”, conclui a fundadora.

