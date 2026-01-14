Negócios +M

Venda da operação internacional da Dentsu pode colapsar

 + M,

O grupo sediado no Japão tinha começado a sondar o setor no ano passado para a venda dos negócios internacionais, sem aparente sucesso.

Os esforços da Denstu para vender a sua operação internacional estarão perto de falhar, após vários dos potenciais compradores do setor e investidores de private equity desistirem das negociações, avança o Financial Times.

O grupo sediado no Japão tinha começado a sondar o setor no ano passado para vender a sua operação internacional, baseada no Reino Unido, que gerou 4,5 mil milhões de receitas líquidas em 2024.

As negociações terão começado a enfraquecer depois de os últimos compradores do setor e a empresa de private equity Apollo abandonarem as conversas. Tal deixou apenas a americana Bain Capital na corrida, com fonte próxima da empresa de private equity a afirmar que esta “ainda está interessada, mas com reservas significativas”. A Apollo recusou-se a comentar e Bain não respondeu ao pedido de comentário do FT.

O jornal britânico avança ainda que o presidente da Dentsu já informou a administração que é pouco provável que as negociações com a Bain continuem e que o processo de venda terá colapsado, de acordo com fontes próximas da gestão de topo do grupo publicitário.

O maior grupo de comunicação do Japão deverá informar os investidores na sua reunião de resultados no próximo mês. A Dentsu prepara-se para tentar recuperar a sua operação internacional pelos próprios meios, tendo já revelado planos de reestruturação incluindo o corte de mais de 3.400 postos de trabalho — equivalente a 8%.

Em resposta oficial, o grupo afirma que “a empresa está a registar progressos constantes na reconstrução dos seus alicerces e na reavaliação de unidades de negócio com desempenho abaixo do esperado“. “Simultaneamente, a empresa está a explorar ativamente alternativas estratégicas, incluindo parcerias estratégicas e abrangentes”, explica. “Caso surjam factos que exijam divulgação, a empresa fará um anúncio de forma oportuna e adequada”, conclui.

A situação está tensa entre os investidores, com duas fontes próximas do grupo a revelar que a Dentsu teme que os acionistas possam tentar destituir o presidente Hiroshi Igarashi — que também exerce o cargo de presidente executivo global — votando contra a sua recondução na assembleia geral anual de acionistas da empresa, em março.

De acordo com a publicação Campaign Asia, as ações da Dentsu registaram uma queda de 11% em Tóquio, valorizando a empresa em 5,3 mil milhões de dólares. Com base em dados de novembro, a região APAC (Ásia-Pacífico), excluindo o Japão, sofreu uma queda de 10,1% no terceiro trimestre — o declínio mais acentuado de todas as regiões.

Os EUA e o Canadá registaram uma quebra de 3,4% na receita líquida, enquanto a região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) também registou um decréscimo. Em contrapartida, o negócio doméstico no Japão apresentou um crescimento orgânico de 6,8% no acumulado do ano.

Esta situação fragiliza a empresa num contexto de mais competição resultante da fusão da IPG e da Omnicom e maior dominância da Publicis.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Venda da operação internacional da Dentsu pode colapsar

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Pessoas +M
Bernardo Rodo é o novo CEO da Omnicom Media Portugal

O até agora diretor da OMD vai liderar o braço de media das agências do grupo Omnicom. Luís Mergulhão assumirá o cargo de chairman, Francisco Alvim o de CFO e Alberto Rui Pereira o de COO.

Carla Borges Ferreira,

Dentsu Creative Portugal
Negócios +M
Diogo Stilwell é o novo diretor criativo da Dentsu Creative

O criativo já integrava a Dentsu Creative Portugal há quatro anos e junta-se assim à direção criativa liderada por Ivo Purvis.

+ M,

Negócios +M
Dentsu equaciona venda da sua operação internacional

Pressionada pelo fraco desempenho fora do Japão, a Dentsu está a avaliar uma série de opções, que vão desde a venda de uma participação minoritária até à venda integral das suas operações no exterior.

+ M,