Google quer reduzir conteúdos clickbait no Discover

A atualização do funcionamento do feed personalizado pretende também destacar os websites que são especialistas numa determinada área.

A Google atualizou o funcionamento do Google Discover, o seu feed de conteúdos personalizados disponível nos dispositivos móveis. Entre as novidades está a redução de conteúdo sensacionalista e clickbait que a plataforma vai apresentar aos utilizadores. As mudanças terão efeito a partir deste mês de fevereiro nos utilizadores de língua inglesa nos Estados Unidos. Está prevista uma expansão para todos os países e idiomas nos próximos meses.

No Google Discover pretende-se ainda mostrar mais conteúdo localmente relevante de websites baseados no país do utilizador, assim como disponibilizar conteúdo mais aprofundado, original e atualizado de sites especializados em determinada área — com base na análise do conteúdo do site realizada pelos sistemas da empresa.

“Uma vez que muitos sites demonstram um conhecimento profundo sobre uma vasta gama de temas, os nossos sistemas são concebidos para identificar a especialização tópico a tópico. Assim, quer um site tenha competência em múltiplas áreas ou um foco profundo num único tema, existe uma igualdade de oportunidades para aparecer no Discover”, sublinha a gigante online num post no Google Search Central Blog.

A Google exemplifica que “um site de notícias locais com uma secção dedicada à jardinagem poderá ter uma especialização estabelecida em jardinagem, embora aborde outros temas. Em contrapartida, um portal de crítica de cinema que escrevesse um único artigo sobre jardinagem provavelmente não a teria”. “Continuaremos a mostrar conteúdo personalizado com base nas preferências das pessoas em relação a criadores e fontes”, destaca ainda.

É alertado que esta atualização poderá levar a flutuações no tráfego dos websites provenientes do Google Discover, notando que “alguns sites podem registar aumentos ou diminuições” e “muitos sites podem não registar nenhuma alteração”.