Axel Springer avança para compra do The Telegraph

O título, um dos jornais mais antigos e politicamente influentes do Reino Unido, esteve perto de passar para o controlo do Daily Mail.

A Axel Springer estará perto de fechar a compra do The Telegraph por cerca de 585 milhões de euros, avança esta sexta-feira o Finantial Times.

O título, um dos jornais mais antigos e politicamente influentes do Reino Unido, com ligações históricas ao Partido Conservador, esteve perto de passar para o controlo do Daily Mail. Agora, a concretizar-se esta informação, o jornal passa para mãos alemãs.

O processo de venda do Telegraph arrasta-se há cerca de três anos, desde que o Lloyds Banking Group assumiu o controlo do grupo após o incumprimento de dívidas da família Barclay, antiga proprietária.

As partes envolvidas não comentaram oficialmente os termos ou o calendário da transação, embora fontes citadas pela imprensa britânica admitam que o acordo poderá ser concluído em breve.

