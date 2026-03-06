Axel Springer avança para compra do The Telegraph
O título, um dos jornais mais antigos e politicamente influentes do Reino Unido, esteve perto de passar para o controlo do Daily Mail.
A Axel Springer estará perto de fechar a compra do The Telegraph por cerca de 585 milhões de euros, avança esta sexta-feira o Finantial Times.
O título, um dos jornais mais antigos e politicamente influentes do Reino Unido, com ligações históricas ao Partido Conservador, esteve perto de passar para o controlo do Daily Mail. Agora, a concretizar-se esta informação, o jornal passa para mãos alemãs.
O processo de venda do Telegraph arrasta-se há cerca de três anos, desde que o Lloyds Banking Group assumiu o controlo do grupo após o incumprimento de dívidas da família Barclay, antiga proprietária.
As partes envolvidas não comentaram oficialmente os termos ou o calendário da transação, embora fontes citadas pela imprensa britânica admitam que o acordo poderá ser concluído em breve.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Axel Springer avança para compra do The Telegraph
{{ noCommentsLabel }}