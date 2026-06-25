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Uzina e Ikea voltam a ganhar prémio em Cannes

A campanha da agência liderada criativamente por Susana Albuquerque, já galardoada na edição do ano passado, ganhou prata em Creative Effectiveness. É o único prémio para Portugal.

A campanha “Hidden Tags” da Uzina para a Ikea Portugal, volta este ano a trazer o prémio do Festival de Criatividade de Cannes.

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A campanha da agência liderada criativamente por Susana Albuquerque, já galardoada na edição do ano passado com dois ouros, uma prata e um bronze, ganhou prata em Creative Effectiveness, onde chegou a shortlist nas subcategorias “Acquisition” e “Retention”, sendo a única campanha nacional a figurar nelas.

A “HiddenTags” é uma das três campanhas que chegou a shortlist na edição deste ano, a par com a Pairing Portugal”, da Dentsu Creative Portugal para o Turismo de Portugal, e “RelationChip” da BBDO Portugal para a APAV, e vai ser a única a trazer prémio.

 

Este ano, Portugal está presente no Festival de Criatividade de Cannes com 65 inscrições, 53% abaixo dos 137 trabalhos contabilizados em 2025. O número deste ano aproxima-se do valor de 2020/21, anos da pandemia, no qual Portugal esteve representado com 64 inscrições.

Em 2022, as inscrições subiram para 101, e em 2023 bateram um recorde, com 184 trabalhos inscritos, número histórico para a representação portuguesa. Em 2024 o número de inscrições desceu para 120 e, no último ano, Portugal esteve representado com 137 inscrições.

Contudo, nos anos anteriores, número de inscrições não tem sido proporcional ao número de leões trazidos para Portugal. Em 2020/21 de Cannes veio um leão, em 2022 oito e, pela primeira vez, um GrandPrix, com a “(Re)Constituição Portuguesa”, da FCB Lisboa para a PenguinBooks.

No ano a seguir o número de leões desceu para seis. Em 2024 foi de apenas um e no último ano o número subiu para nove, com a Uzina e a Ikea a brilharem no Palais, num ano também vencedor para a Dentsu Creative, a ST&G e a Judas.

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