Papa Figos renova imagem

O projeto foi desenvolvido em parceria com o estúdio português Rita Rivotti Design Studio e estende-se também às caixas de transporte em cartão kraft.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A Papa Figos, uma das marcas do portefólio da Sogrape, apresenta uma nova identidade visual, de forma a afirmar-se com uma “personalidade própria, mais contemporânea e distintiva”.

Lançado em 2012, a marca inspira-se no Oriolus oriolus, a ave migratória que regressa ao Douro com a primavera. A Papa Figos opera sob a assinatura “Algo de bom se adivinha”, uma expressão que pretende traduzir “o espírito otimista da marca e a expectativa dos bons momentos que estão por vir, tal como a chegada do papa-figos anuncia a primavera”, explica a marca, em comunicado.

O novo packaging destaca-se pela adoção de papel autocolante de maior gramagem e pela incorporação de elementos técnicos, como texturas, relevos, vernizes braille e detalhes dourados. O projeto foi desenvolvido em parceria com o estúdio português Rita Rivotti Design Studio e estende-se também às caixas de transporte em cartão kraft.

“Esta nova fase de Papa Figos celebra a maturidade de uma marca que conquistou um lugar de destaque no Douro e junto dos consumidores. Com uma identidade mais distintiva e contemporânea, reforçamos o caráter próprio de Papa Figos, mantendo intactas a autenticidade, a qualidade e a ligação à região que os consumidores reconhecem e valorizam. É um passo estratégico que reafirma a nossa confiança na força da marca para continuar a levar a personalidade única do Douro a novos públicos e mercados”, afirma Filipe Gonçalves, chief marketing officer da Sogrape.

A nova imagem começa a chegar ao mercado durante este mês, com implementação progressiva nos diferentes canais de distribuição nacionais e internacionais.