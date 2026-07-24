Papa Figos renova imagem
O projeto foi desenvolvido em parceria com o estúdio português Rita Rivotti Design Studio e estende-se também às caixas de transporte em cartão kraft.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A Papa Figos, uma das marcas do portefólio da Sogrape, apresenta uma nova identidade visual, de forma a afirmar-se com uma “personalidade própria, mais contemporânea e distintiva”.
Lançado em 2012, a marca inspira-se no Oriolus oriolus, a ave migratória que regressa ao Douro com a primavera. A Papa Figos opera sob a assinatura “Algo de bom se adivinha”, uma expressão que pretende traduzir “o espírito otimista da marca e a expectativa dos bons momentos que estão por vir, tal como a chegada do papa-figos anuncia a primavera”, explica a marca, em comunicado.
O novo packaging destaca-se pela adoção de papel autocolante de maior gramagem e pela incorporação de elementos técnicos, como texturas, relevos, vernizes braille e detalhes dourados. O projeto foi desenvolvido em parceria com o estúdio português Rita Rivotti Design Studio e estende-se também às caixas de transporte em cartão kraft.
“Esta nova fase de Papa Figos celebra a maturidade de uma marca que conquistou um lugar de destaque no Douro e junto dos consumidores. Com uma identidade mais distintiva e contemporânea, reforçamos o caráter próprio de Papa Figos, mantendo intactas a autenticidade, a qualidade e a ligação à região que os consumidores reconhecem e valorizam. É um passo estratégico que reafirma a nossa confiança na força da marca para continuar a levar a personalidade única do Douro a novos públicos e mercados”, afirma Filipe Gonçalves, chief marketing officer da Sogrape.
A nova imagem começa a chegar ao mercado durante este mês, com implementação progressiva nos diferentes canais de distribuição nacionais e internacionais.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Papa Figos renova imagem
{{ noCommentsLabel }}