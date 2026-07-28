Coca-Cola reforça identidade visual com “Nova Imagem. O Mesmo Sabor”

Para assinalar esta nova etapa, a Coca-Cola lança também a campanha global "Nova Imagem. O Mesmo Sabor", desenvolvida pela WPP Open X, com o apoio da Ogilvy, WPP Production e WPP Media.

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A Coca-Cola apresentou um novo sistema global de identidade visual que uniformiza a imagem da marca em mais de 200 mercados, incluindo Portugal. A nova linha gráfica reforça os ativos da marca — a tipografia Spencerian, a onda dinâmica e o fundo vermelho — e aproxima visualmente a versão Original da variante Zero Açúcar.

Em Portugal, a transição arranca sob o mote da campanha global “Nova Imagem. O Mesmo Sabor”. Apesar do alinhamento estético entre as duas variantes, a designação “Zero Açúcar” ganha maior destaque nas embalagens dessa variante, mantendo a diferenciação através da onda preta nas latas e da tampa preta nas garrafas PET. “As receitas da Coca-Cola Original e da Coca-Cola Zero Açúcar permanecem inalteradas”, declara a marca, em comunicado.

A substituição de embalagens no mercado nacional será gradual e acompanhará o ciclo natural de distribuição, prevendo-se um período de coexistência do design antigo e do novo nas prateleiras. A transição abrangerá praticamente todo o portefólio, sendo que as mini latas adotarão a nova imagem numa fase posterior.

“A Coca-Cola é uma das marcas mais reconhecidas do mundo e, com isso, vem a responsabilidade de continuar a evoluir”, afirmou Arnab Roy, presidente da Coca-Cola Global Category. “Esta renovação visa proporcionar maior clareza e consistência na forma como nos apresentamos, onde quer que as pessoas tenham contacto com a nossa marca. Ao partir do que as pessoas já conhecem e adoram, estamos a criar uma base mais sólida para o crescimento, mantendo-nos, ao mesmo tempo, inconfundivelmente Coca-Cola”, conclui.

Já para Diogo Martins, diretor de marketing da Coca-Cola em Portugal, “esta nova identidade visual representa uma evolução natural para uma marca que faz parte do dia a dia de milhões de consumidores. Em Portugal, esta transição reforça os ativos mais icónicos da Coca-Cola, proporcionando uma experiência de marca mais consistente e imediatamente reconhecível em todos os pontos de contacto”.

Para apoiar a implementação deste novo sistema, a Coca-Cola desenvolveu um novo brand center, complementado por ferramentas de design intelligence baseadas em tecnologia, concebidas para apoiar as equipas internas de design e marketing, bem como a sua rede global de parceiros.

O sistema global de design de embalagens foi desenvolvido pela The Superultrarare, a identidade global da marca pela JKR, a tipografia pela Brody Associates e os standards de fotografia por Guy Aroch, Anna Palma e Martin Wonnacott. O novo brand center foi criado pela Forpeople e pela Monks, enquanto as ferramentas de governação da marca foram desenvolvidas em parceria com a Adobe.

Para assinalar esta nova etapa, a Coca-Cola lança também a campanha global “Nova Imagem. O Mesmo Sabor”, desenvolvida pela WPP Open X, com o apoio da Ogilvy, WPP Production e WPP Media. Questionada pelo +M, a marca refere que “em breve todos os meios e comunicação em ponto de venda vão começar a respirar a nova identidade visual”.