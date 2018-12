20 anos do euro. O que precisa de saber

Quais foram as novidades de segurança da nova série? 9 de 12

Os elementos de segurança da série Europa foram melhorados, tendo sido acrescentados alguns novos, como o retrato da figura mitológica Europa. Tal como na primeira série de notas de euro, é fácil de verificar a autenticidade das notas da série Europa através da metodologia ‘tocar-observar-inclinar’, sem necessidade de quaisquer instrumentos. Os novos elementos de segurança incluem uma série de pequenas linhas impressas em relevo nas margens esquerda e direita; marco de água com retrato; o símbolo do euro pode ser visto no filete de segurança, enquanto a palavra “EURO” surge nas notas da primeira série; existe um holograma com retrato da Europa e foi introduzido o número esmeralda, ou seja, número brilhante no canto inferior esquerdo com um efeito luminoso de movimento ascendente e descendente. Além disso, o número muda de cor, passando de verde-esmeralda a azul-escuro.