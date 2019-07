Como é feita a seleção? 7 de 9

Os candidatos terão de participar numa Prova de Conhecimentos, que irá avaliar as aptidões académicas ou profissionais, assim como as capacidades para executar as funções a que se candidata. Estas provas são avaliadas de 0 a 20 e estão automaticamente excluídos candidatos com avaliação inferior a 9,5 valores.

Numa segunda fase há Avaliação Psicológica, onde participam apenas os três melhores candidatos a cada vaga. Esta avaliação, que corresponde a 30% na classificação final, analisa as aptidões, características de personalidade e competências comportamentais dos candidatos.