Além de empresas, também os soberanos podem emitir dívida verde. Em 2019, o total de nova dívida pública verde ascendeu a 25,8 mil milhões, ou seja, cerca de 10% do montante global do ano. Incluem-se neste grupo as estreias do Chile e da Holanda nestas transações, que se juntaram a países como França. Para 2020, há já outros Estados que pretendem inaugurar também este mercado, como o Egito, a Alemanha, Itália, Quénia, Suécia ou Espanha.

Em Portugal, o ministro das Finanças Mário Centeno disse, ainda em 2018, que Portugal está a olhar “com atenção” para o mercado de green bonds. No ano passado, o Governo assinou uma carta de compromissos sobre sustentabilidade com a bolsa de Lisboa, que relançou o tema. No entanto, o país ainda não avançou com nenhuma colocação.