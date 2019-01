REIT: O que é isto? Cinco perguntas e respostas

Como foram criados? 2 de 5

Os REIT nasceram em 1960 nos Estados Unidos, criados pelo Governo de Dwight D. Eisenhower que decidiu dar oportunidade a todos os investidores, especialmente aos mais pequenos, de investirem em imóveis que geram rendimento. Pela primeira vez, foi possível a estes investidores aplicarem as suas poupanças em imóveis comerciais, algo que antes só era possível através de grandes intermediários financeiros.

Desde então estes veículos têm vindo a ganhar popularidade. Nos EUA, de acordo com os dados da National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT), estima-se que estes veículos de investimento possuam atualmente mais de três biliões de dólares (2,6 biliões de euros) em ativos. Conquistam as poupanças de mais de 80 milhões de cidadãos norte-americanos.

O sucesso nos EUA, rapidamente atravessou o Atlântico. Na Europa já estão presentes em vários países, como a Bélgica, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Itália, França. Espanha não é exceção, sendo conhecido como SOCIMI.

No final de 2017, as SOCIMI detinham um total de ativos imobiliários de cerca de 35 mil milhões de euros, bastante mais do que os oito mil milhões verificados quatro anos antes.