Sérgio Carvalho: Fidelidade é parceira de 20 insurtech viradas para o cliente

Tem a responsabilidade pelo marketing da seguradora líder em Portugal e a tónica é virar a empresa para o cliente. Está ocupado em criar produtos de nova geração para as novas gerações cibernéticas.

Sérgio Carvalho é o responsável pelo marketing da Fidelidade e, em entrevista, orienta os novos caminhos que a seguradora líder do mercado está a caminhar para captar as novas gerações e levar os clientes a procurar seguros, não apenas a escolher o melhor entre aqueles que é obrigado a ter.

Após ter terminado um curso um curso avançado de gestão na Católica-Lisbon School of Business & Economics, Sérgio Carvalho transferiu-se da Via Direta, onde esteve treze anos, para a Fidelidade onde desenvolveu a carreira de marketing e onde lhe compete, entre outras funções, a gestão estratégica das marcas da Fidelidade e da experiência do cliente.

Daí considerar que tem um percurso profissional “ligado ao setor segurador e ao grupo Fidelidade caracterizado por diferentes desafios em diversas áreas nomeadamente área comercial, marketing e inovação, técnica e produto”.

A sua missão tem obrigatoriamente de ser de “candeia que ilumina duas vezes”, para a frente por que a Fidelidade tem a responsabilidade de comandar a inovação no mercado nacional, e para trás ao servir de referência para todas as sua competidoras em Portugal e, também, nos mercados onde a Fidelidade se vai instalando, como recentemente no Chile.

Em entrevista a ECOseguros, Sérgio Carvalho deixa bem claro os caminhos que se estão a traçar e as metas que persegue, assim que a tecnologia e as mentalidades dos consumidores o permitam.

Tecnologia, mentalidades e barreiras

Considera que Portugal tem um nível competitivo igual ao europeu, embora o e-commerce tenha barreiras invulgares, assim como a Internet of Things cujas limitações têm de ser ultrapassadas. O seguro tem de passar a ser da pessoa, não da propriedade.

Novas gerações e os ramos estrela

O foco está novas gerações, seja de produtos, seja de clientes. Saúde, responsabilidade civil e viagens são uma porta de entrada para os jovens e para uma nova forma de encarar os seguros. Os serviços têm de cada vez mais incorporar os produtos e para isso é preciso conhecer, cada vez melhor, os clientes.

Inovações e uma nova plataforma de serviços

O ecosistema da Fidelidade conta com 20 insurtechs parceiras, para aproveitar a rapidamente trazer inovação para o mercado. Os novos modelos como co-pagamento e reembolso aplicados a novos públicos. O pay-as-you-drive está perto e o anúncio de uma nova plataforma de serviços com fornecedores recomendados pela Fidelidade.

Os novos passos da Fidelidade descritos por quem os está a estudar com novidades reveladas e a certeza de uma vontade de rápida introdução destas no mercado nacional. Sérgio Carvalho está atento, com a certeza de a sua concorrência estar tanto no mundo como em Portugal.