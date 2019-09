Mais de 50 projetos de todo o mundo competem pelo título de melhor edifício de 2019. A Dezeen, prestigiada revista de arquitetura, revelou os nomeados. Veja as fotos.

A Dezeen, prestigiada publicação de arquitetura e design sediada em Londres, revelou os nomeados para os prémios de melhores edifícios de 2019. Entre os eleitos existe uma casa com quatro quartos “colada” à Grande Muralha da China, um conjunto de bancas num mercado de rua no Níger, um restaurante subaquático na costa sul da Noruega e uma casa feita de cortiça reciclada no Reino Unido.

A Dezeen destaca até um edifício que… já não existe. “Galaxia” era um pavilhão de madeira, em espiral, que servia de “templo” principal no festival Burning Man de 2018 realizado no deserto do Nevada, EUA. O edifício, como manda a tradição, foi consumido pelas chamas no último dia do evento.

Estes são alguns dos projetos eleitos de um total de 31 países, de todas as partes do globo, desde o Japão, Jordânia, Perú até ao Sri Lanka. A China, com seis nomeações, é o país com mais edifícios destacados pela revista londrina.

Os prémios estão divididos em dez categorias. Os vencedores de cada categoria vão competir entre si pelo título de melhor projeto de arquitetura do ano. O vencedor é conhecido no final de outubro.

Conheça alguns dos edifícios nomeados na fotogaleria abaixo.