Armas de paz em tempo de guerra? Não vai funcionar

As condições desenhadas pelo governo para acesso aos apoios excluem, logo à partida, mais de um quarto das empresas portuguesas dos sectores mais afectados. Esperar que funcione é esperar um milagre.

Os sectores mais afectados são precisamente aqueles onde a precariedade do trabalho é maior. E perante a elevada incerteza sobre a viabilidade dos apoios e o tempo em que estarão fechados ou sem clientes, vão encaminhar quem puderem para o desemprego e para o recebimento do respectivo subsídio até que a tempestade passe. É a forma mais simples, directa, com reduzida burocracia e menos arriscada de acederem a um apoio público.

Gostava de enganar-me, mas o António do café ou restaurante de bairro, a Beatriz do cabeleireiro, a Carla que tem duas ou três lojas em centros comerciais e o Diogo da empresa de animação turística mais depressa vão despedir quem puderem do que pedir empréstimos e assumir responsabilidades por anos para tentar lidar com uma situação que nada depende deles. Não é a capacidade de trabalho e de gestão deles que vai definir se isto corre bem ou mal.

No fundo, estas linhas assumem o perfil dos apoios regulares que estão a funcionar há décadas para as empresas, geridos essencialmente pelo IAPMEI. E não é certamente com fórmulas ordinárias que se lida com uma situação extraordinária.

Por aqui percebemos que mais de um quarto das empresas estão automaticamente excluídas destes financiamentos. Pode perguntar-se se empresas com capitais próprios negativos deviam continuar em actividade. É uma boa discussão mas não será para agora. Até porque, nesta matéria, o Estado dá maus exemplos, como habitualmente. Se aplicássemos o mesmo critério, empresas como a TAP, a CP ou a Soflusa/Transtejo já estariam fechadas. Todas têm situações líquidas negativas há anos. São apenas três exemplos entre muitos que se encontram no sector empresarial do Estado ou em participadas públicas.

Isto são as medidas desenhadas a régua e esquadro. E depois há a realidade. O último relatório da Central de Balanços do Banco de Portugal, divulgado em Dezembro com os dados referentes a 2018 , mostra-nos como é essa realidade:

a 100% do montante do empréstimo.

A questão central, neste momento, é se os apoios desenhados desta forma vão ser eficazes para os fins que se propõem atingir: garantir que as empresas não despedem e se mantêm formalmente em actividade. E isso levanta as maiores dúvidas.

Para já, a preocupação com o défice é outra e tem a ver com a forte redução de cobrança de impostos que se está já a verificar e com o aumento de custos sociais com subsídios de desemprego e outros, que vão certamente subir. Mas é para isso mesmo que servem os estabilizadores automáticos.

O custo destas medidas para as contas públicas será assim, para já, a execução das garantias dos empréstimos que as empresas não venham a honrar no futuro e o custo adicional do financiamento do Estado para fazer face à sua própria tesouraria. Não podemos, de todo, assumir que estes 10 mil milhões vão direitinhos ao défice.

A prioridade identificada pelo governo é a correcta: garantir que uma parte do dinheiro que deixou de entrar na caixa registadora pode entrar por outros mecanismos para evitar que as empresas despeçam e fiquem insolventes.

António Costa anuncia no debate quinzenal no Parlamento uma linha de crédito de 100 milhões de euros;

E tal como o vírus, isto propaga-se de forma muito rápida. Além de terem dificuldade em pagar aos trabalhadores, sem receitas também não conseguirão pagar aos seus fornecedores, que por sua vez também têm trabalhadores e outros fornecedores… E aí já não será apenas o comércio a sofrer. No fim da linha há a agricultura e indústria, onde os produtos se produzem, fabricam ou processam. Desta vez nem sequer temos o mercado externo como escapatória, porque esse está tão ou mais bloqueado do que o mercado interno.

A semana que agora vai começar será de processamento e pagamento de salários de centenas de milhares de empresas a milhões de trabalhadores. É provável que muitas das que deixaram de ter clientes e receitas há duas semanas tenham já dificuldades em cumprir essas obrigações. E muitas mais terão daqui a um mês. Nessa altura estaremos quase com dois meses de quebra completa ou muito substancial dos negócios na generalidade das empresas do comércio, restauração e turismo.

