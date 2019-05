China SA, China 5G (parte IV)

Mais do que a Guerra comercial, há uma competição geopolítica entre a China e os Estados Unidos que está dilacerar a recuperação económica mundial.

Trump subiu taxas e proíbe agora as companhias americanas de usar as redes 5G da Huawei. A somar à crescente tensão no Golfo Pérsico e à indefinição europeia, era tudo aquilo que a economia global não precisava.