Os seguros de Vida não são todos iguais

Isabel Farinha, Diretora de Oferta e Inovação Vida da Tranquilidade, alerta para a pressa ao adquirir seguro para conseguir o empréstimo da nova casa. A proteção contratada tem de ser bem analisada.

Na hora de contrair um empréstimo à habitação, as instituições de crédito exigem ao cliente a contratação de um seguro de vida para garantir que, em caso de morte ou invalidez, o pagamento da dívida fique assegurado. Legalmente, esse seguro pode ser feito com a seguradora da escolha do cliente, sendo que a oferta é vasta, mas nem sempre igual. Com a pressa de adquirir o empréstimo da nova casa, os clientes por vezes não prestam a devida atenção à proteção contratada, ficando sujeitos a condições menos vantajosas.

Marcas seguradoras, como a Tranquilidade, disponibilizam uma proteção abrangente que vai ao encontro das exigências das instituições de crédito, com poucas exclusões e com preço apelativo.

No entanto, para garantir a melhor opção de proteção, é fundamental o cliente ter em atenção os seguintes aspetos:

A poupança com o seguro de vida pode ir muito além da bonificação do spread . As instituições de crédito apresentam propostas das seguradoras parceiras, que em caso de subscrição atribuem bonificação no spread. Contudo, comparativamente à oferta existente no mercado, a poupança no seguro de vida pode ser muito mais vantajosa face à “perda” da bonificação .

O comparativo de preço não deve estar limitado ao 1º ano. O custo dos seguros de vida vai aumentando anualmente com a idade do Cliente. É importante analisar a evolução do preço nos anos seguintes, pois em alguns casos, a competitividade do 1º ano perde-se na evolução acelerada do preço em anos seguintes.

Alteração de pressupostos para o cálculo do preço dos anos seguintes. Existem também seguradoras que reservam contratualmente o direito de atualizar a tarifa na data de renovação. Nestes casos, o cliente fica sem garantia quanto às condições inicialmente propostas.

Saber qual a proteção em caso de invalidez que está a contratar. A cobertura de invalidez mais vendida é a Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD) mas não é a melhor escolha. Esta cobertura (IAD) é apenas acionável caso o segurado apresente um grau de invalidez superior a 85% na tabela nacional de incapacidade, estando totalmente incapacitado para realizar qualquer atividade e simultaneamente depender de terceiros para os atos mais básicos da vida. Por se tratar de uma cobertura muito restritiva, recomenda-se em alternativa a cobertura de invalidez definitiva para a profissão ou atividade compatível – IDPAC (também designada por Invalidez Total e Permanente – ITP). Isto porque esta pode ser acionada com um grau de incapacidade de 60% ou 65% (de acordo com a opção subscrita) sem o cliente estar totalmente inválido ou ainda depender de terceiros.

Exclusões existem em todos os contratos mas há diferenças entre seguradoras. As pré-existências são sempre excluídas, but existem outras exclusões que são inseridas nos contratos para garantir preços mais acessíveis. No entanto, situações como a prática de desportos como ski ou mergulho, acidentes com veículos motorizados de duas ou três rodas, doenças neurológicas, cataclismos da natureza,… podem fazer toda a diferença!

Seguradoras como a Tranquilidade disponibilizam uma proteção transparente que, por um lado, vai ao encontro do que é importante para os clientes e, por outro, respondem às exigências das instituições de crédito.

Os seguros de vida não são todos iguais e é recomendado que sejam bem analisados para não se compararem opções que não são comparáveis.