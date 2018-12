O Governo francês manifestou este domingo a esperança de que o protesto dos ‘coletes amarelos’ chegue ao fim, depois de no sábado a mobilização ter registado um acentuado declínio. Trata-se de “um passo atrás, e penso que é do interesse de todos, incluindo dos ‘coletes amarelos’”, que continue assim, disse, citado pela agência AFP, o ministro da Educação de França, Michel Blanquer.

Por sua vez, Jerome Sainte-Marie, do instituto francês Pollingvox, afirmou tratar-se do “fim de um ciclo de mobilização”. Já o ministro do Interior de França, Christophe Castaner, notou que “a segurança de todos deve voltar a ser uma regra”.

A mobilização dos “coletes amarelos” registou no sábado um claro recuo em toda a França, com cerca de 66.000 manifestantes às 18h00, em vez dos 126.000 contabilizados na semana anterior pela mesma hora, segundo números fornecidos pelo Ministério do Interior.

Esta quinta jornada de contestação à escala nacional representou um teste para o Presidente francês, Emmanuel Macron, insultado nas manifestações e que emitiu na sexta-feira um apelo para o regresso à calma e ao “funcionamento normal” do país, após ter anunciado no início da semana medidas para repor o aumento do poder de compra destinadas a pôr fim a esta crise social sem precedentes, nascida nas redes sociais para exigir melhores condições de vida. Uma das medidas mais emblemáticas foi o aumento do salário mínimo em 100 euros, pago pelo próprio Estado.

Contrastando com a violência dos protestos dos quatro sábados anteriores, as últimas manifestações decorreram, na maioria, de forma pacífica, apesar de confrontos esporádicos registados nos Campos Elísios, em Paris, onde a polícia dispersou os cerca de 300 ou 400 manifestantes ainda ali concentrados ao fim do dia, e depois reabriu a circulação.