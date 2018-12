O ministro da Administração Interna determinou à Autoridade Nacional de Proteção Civil a abertura de um inquérito técnico urgente ao funcionamento dos mecanismos de reporte da ocorrência e de lançamento de alertas em relação ao acidente que envolveu o helicóptero do INEM e que vitimou quatro pessoas.

Este anúncio surge no seguimento da queda do helicóptero do INEM neste sábado ao ao final do dia, que provocou a morte dos quatro ocupantes.

Para além da gravidade do ocorrido, surgiram logo questões relacionadas com o atraso com que a informação sobre essa queda chegou às autoridades. A queda que terá acontecido por volta das 18h30 só chegou ao conhecimento da Autoridade Nacional de Proteção Civil já depois da 20h00.

Já a empresa que gere a navegação aérea (NAV) dá nota das dificuldades em contactar com os CDOS. Diz que alertou meia hora após a perda de contacto com o helicóptero do INEM, entidades como a Proteção Civil e a Força Aérea para a falha de comunicação com o aparelho.

Segundo a NAV, à 19:40 foi avisada a Força Aérea Portuguesa, “que é quem ativa a busca e salvamento”, 20 minutos depois de terem sido contactados os CDOS do Porto, Braga e Vila Real, que “não atenderam”.

Este é o acidente aéreo mais grave ocorrido este ano em Portugal, elevando para seis o número de vítimas mortais em acidentes com aeronaves desde janeiro.