A votação pelo parlamento britânico do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia vai realizar-se na terceira semana de janeiro, anunciou esta segunda-feira a primeira-ministra britânica, Theresa May.

De acordo com a chefe do Governo, os deputados terão oportunidade de retomar, na semana anterior, o debate sobre o documento, que só teve três dos cinco dias previstos, tendo sido interrompido na véspera do voto a 12 de dezembro.

“Posso confirmar hoje que pretendemos voltar ao debate do Voto Significativo na semana que começa a 7 de janeiro e realizar o voto na semana seguinte”, afirmou esta tarde na Câmara dos Comuns, onde fez uma intervenção sobre o resultado da cimeira de líderes europeus na semana passada em Bruxelas. Desta forma, o Parlamento vai votar o acordo para o Brexit na semana que começa a 14 de janeiro.