A tendência confirma-se. A produção de automóveis a nível nacional continua a aumentar, pelo menos é o que dizem as contas nacionais. Desde o início do ano, já foram fabricadas 273.057 unidades, o que reflete um aumento de 70,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os número são da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), que acaba de divulgar os resultados do passado mês de novembro, que não ficaram deslocados deste cenário. Durante o mês passado, Portugal produziu 25.515 veículos automóveis ligeiros e pesados. O número representa um aumento de 11,1% relativamente ao mesmo mês do ano passado.

Por categorias, o destaque vai para os veículos pesados, que registaram, em novembro, um aumento de 67,2%, quando comparado com o período homólogo. Os veículos ligeiros, por sua vez, aumentaram a produção em 20,2%. Já os ligeiros comerciais foram os únicos que não conseguiram acompanhar a tendência de crescimento. Estes automóveis, pelo contrário, registaram uma queda de 30,9% na variação homóloga.

“A informação estatística relativa aos 11 meses de 2018 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 97% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, explica a ACAP em comunicado.

A Europa continua a ser, de resto, o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional, uma vez que 90,7% dos automóveis têm como destino a Alemanha (21,7%), França (14,9%), Itália (11,6%) e Reino Unido (11,1%). Fora da Europa, o mercado asiático, liderado pela China (2,8%), assume o segundo lugar das exportações dos automóveis fabricados no país lusitano.