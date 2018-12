Os lisboetas vão continuar a pagar taxa turística, pelo menos por agora. A proposta do PSD, de isentar os residentes na cidade do pagamento da taxa, foi chumbada. Teve os votos contra do PS, Bloco de Esquerda e de sete deputados independentes, e a abstenção dos outros partidos.

Todos aqueles que pernoitam em Lisboa, em estabelecimentos turísticos, continuam assim sujeitos ao pagamento de uma taxa, avança o Diário de Notícias (acesso livre). A moção proposta pelo PSD sugeria que os residentes na cidade, ao apresentar a “certidão do domicílio fiscal emitida pela Autoridade Tributária Aduaneira”, não tivessem de pagar esse imposto.

Na base desta medida estava o facto de que os residentes de Lisboa não representam um encargo adicional no turismo, e que “já dão o seu contributo financeiro para as diversas políticas públicas levadas a cabo pela Câmara”, segundo explicou o deputado Rodrigo Mello Gonçalves. A medida já é aplicada em cidades como Paris e Roma.

A taxa turística cobrada em Lisboa vai duplicar no próximo ano, passando de um para dois euros por noite, para reforçar a limpeza urbana e os transportes nas zonas com maior pressão do turismo. A alteração deverá entrar em vigor a 1 de janeiro.