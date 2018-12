A fatura com pessoal na Administração Pública vai crescer esta legislatura 11 vezes mais do que nos 13 anos anteriores. Este é um dos principais números que o ministro das Finanças apresentou esta manhã aos deputados da comissão de Trabalho e Segurança Social e que pretende sustentar a ideia de que o Governo está a apostar nos serviços públicos.

Numa altura em que vários grupos profissionais no Estado têm greves marcadas, Mário Centeno quis mostrar aos deputados que o Governo está a valorizar a Função Pública.

“A despesa com pessoal das Administrações Públicas aumentará 1.950 milhões de euros ao longo da legislatura. Nos 13 anos anteriores (desde 2002) esta despesa aumentou apenas 170 milhões de euros. São mais 11 vezes em apenas 4 anos do que nos 13 anos anteriores”, disse o ministro das Finanças, na Assembleia da República.

O governante acrescentou ainda que “o salário horário médio dos trabalhadores da Administração Pública aumentou cerca de 20% em apenas 4 anos“.

O ministro apresentou também uma lista de medidas já tomadas em várias carreiras, mas garantiu que o que está a ser feito tem sustentabilidade.

“Muitos dizem que este sucesso da sociedade portuguesa gerou expectativas. Serão as expectativas ilegítimas? Claro que não. Terão elas que ser atingidas a qualquer custo, em particular à custa das expectativas de outros cidadãos? Claro que não. Estarão elas a ser satisfeitas, com sustentabilidade e rigor, através das políticas do Governo? Estamos convencidos de que sim”, afirmou Mário Centeno. A tajetória de redução da dívida pública “não vai ser posta em causa”, acrescentou mais adiante.

No entanto, não convenceu a oposição. Com greves à porta, a deputada social-democrata Carla Barros defendeu que o Governo “não consegue traduzir esses indicadores no dia-a-dia das pessoas”, concluindo que “chegou a hora da cobrança”.

"Chegou a hora da cobrança. o senhor ministro [das Finanças] vai ter de explicar o tanto que lhes prometeu.

” Carla Barros Deputada do PSD

Os números de Centeno também não agradaram aos parceiros do Governo. Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, defendeu que este aumento na fatura com pessoal “não chega para tapar o buraco da anterior administração”. Além disso, a deputada acrescenta que este progresso “não está a ser proporcional aos ganhos do PIB”.

Mortágua criticou as negociações na Função Pública para os aumentos salariais e pediu esclarecimentos adicionais sobre o impacto orçamental em 2019 da contagem dos dois anos, nove meses e 18 dias na carreira dos professores. Uma questão que ficou sem resposta.

Na mesma linha, a deputada comunista Rita Rato defendeu que “o país está melhor, mas ainda não está bem”. Mais tarde contestou os números do ministro, defendendo que os trabalhadores da Administração Pública “perderam 33% dos seus rendimentos”, sugerindo assim que o aumento de 20% não é suficiente para compensar as perdas do passado.

Filipe Anacoreta Correia do CDS mostrou-se desiludido com o facto e o Governo ter recebido uma economia a crescer e estar confrontado com greves, problemas no programa de regularização de trabalhadores no Estado.

(Notícia atualizada pela última vez pelas 14:23)