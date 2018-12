Decisão da Fed pressiona. Wall Street prolonga quedas

O anúncio de uma nova subida das taxas de juro, por parte da Reserva Federal norte-americana, continua a pressionar as bolsas de Nova Iorque. Esta quinta-feira, Wall Street voltou a abrir em queda, prolongando as perdas registadas na última sessão. O petróleo acompanha este movimento e está já em mínimos de mais de um ano.

O índice de referência S&P 500 está a cair 0,66%, para os 2.490,52 pontos, enquanto o industrial Dow Jones regista uma queda mais acentuada, ao perder mais de 1%, para os 23.096,44 pontos. O tecnológico Nasdaq recua 0,3%, para os 6.617,22 pontos.

Este movimento acontece depois de, na quarta-feira, a Fed ter anunciado que aumentou a taxa de juro diretora, pela quarta vez este ano, para um intervalo entre 2,25% e 2,5%. Para além disso, reviu em baixa as projeções para o PIB norte-americano em 2019. Ainda assim, anunciou também, vai avançar com dois aumentos da taxa de juro no próximo ano, quando os analistas esperavam apenas um aumento.

Mantém-se, assim, a discrepância entre as expectativas do mercado e a atuação da Fed, o que penaliza o desempenho acionista. Esta quinta-feira, a tendência de quedas é generalizada, estendendo-se dos Estados Unidos à maioria das principais praças europeias.

A acompanhar este movimento está o mercado petrolífero, numa altura em que se agravam os receios em torno de um excesso de oferta. O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a cair mais de 3%, para a casa dos 46 dólares por barril. Já o Brent, negociado em Londres, perde mais de 2,6% e negoceia na casa dos 55 dólares por barril, o valor mais baixo desde setembro de 2017.