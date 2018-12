Hoje nas notícias: Descida de classe 1, Tancos e enfermeiros

A investigação ao assalto de Tancos aponta para uma ação poderia ser para abastecer organizações criminosas. Em causa, o interrogatório a um dos suspeitos que admitiu que a encomenda terá partido de traficantes com possíveis ligações a dissidentes dos terroristas da ETA. A descida para classe 1 na portagens da autoestrada vai abranger mais carros a partir de 1 de janeiro, mas a medida exige ainda a validação da Via Verde.

Segurança Social ameaça empresas para pagarem dívidas mais cedo

O ultimato do Governo ignora os acordos de regularização e refere crime de abuso de confiança, avança o Jornal de Notícias. A mesma publicação escreve que foram notificados milhares de contribuintes. As penas podem ir até aos cinco anos de prisão. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (edição impressa).

Enfermeiros pagam 33 mil euros a plataforma de angariação

A plataforma de crowdfunding portuguesa, através da qual o movimento de enfermeiros faz recolha de fundos para o protesto, já recebeu 33 mil euros. Ao todo o movimento conseguiu angariar 360 mil euros de fundo solidário para financiar o protesto. A comissão pode vir a ser ainda maior se a recolha atingir o objetivo dos 400 mil euros até meados de janeiro. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Marcelo tentou travar os protestos dos camionistas

O Presidente da República acredita que parte dos camionistas estarão empenhados na manifestação “Vamos Parar Portugal” marcada para esta sexta-feira. Numa tentativa de serenar os ânimos reuniu-se, na Mealhada, com representantes do grupo “Motoristas do Asfalto” e percorreu quilómetros no pendura de um camião. O chefe de Estado alertou para os “baixos ordenados, excessos de cargas horárias de trabalho, problemas de cargas e descargas… e muita solidão na estrada”. Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Tancos: investigação segue pistas de dissidentes da ETA

A investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) acredita que o assalto aos paióis de Tancos poderia ter o objetivo de abastecer organizações criminosas de tráfico de estupefacientes e tráfico internacional de armas. O Diário de Notícias dá conta de que, durante o interrogatório, um dos arguidos admitiu que a encomenda do assalto teria partido de traficantes com possíveis ligações a dissidentes dos terroristas da ETA. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Descida da classe 1 exige validação pela Via Verde

A partir de 1 de janeiro haverá alteração da classificação dos veículos para efeitos de pagamento de portagens, que passará mais modelos para a classe 1. No entanto, o processo não vai ser automático. Está neste momento dependente da informação que os fabricantes automóveis têm de enviar ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes que, por sua vez, tem de publicar as listas com as homologações. O desconto exige ainda a verificação e validação por parte da Via Verde. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).