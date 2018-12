5 coisas que vão marcar o dia

No dia que se segue ao Natal, serão poucos os eventos económicos. As principais bolsas europeias estarão encerradas nesta quarta-feira, em que se celebra o britânico Boxing Day. Por cá, as greves vão afetar o funcionamento de vários serviços, como os de registos e notariados, no mesmo dia em que é atribuída a Lotaria do Natal da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), com um primeiro prémio no valor de 12,5 milhões de euros. Serão ainda divulgados dados estatísticos relativos à economia norte-americana e japonesa.

Greves vão parar vários serviços

Nesta quadra natalícia, são vários os setores que estão em greve. Os trabalhadores dos registos e notariados iniciam uma greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Registos, que se prolonga até ao dia 28. Também os trabalhadores dos impostos vão parar, em protesto contra o atraso na negociação de carreiras, numa greve que abrange os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira, do Continente e da Madeira. O protesto dos trabalhadores da área comercial da CP está marcada para os 24 e 25 de dezembro, mas os efeitos desta greve poderão estender-se até às primeiras horas do dia 26. Prossegue, ainda, a greve dos guardas prisionais, que lutam pela conclusão da revisão do estatuto profissional, pela alteração do horário de trabalho de turnos para períodos de 12 horas e pelo descongelamento dos níveis remuneratórios.

Bolsas fechadas no Boxing Day

O dia seguinte ao Natal é sinónimo de Boxing Day para o Reino Unido e para vários dos países anglófonos. Significa também que alguns dos maiores mercados acionistas do mundo estarão encerrados nesta quarta-feira, que, de resto, deverá ser um dia de poucas transações por todo o mundo. Na Europa, a praça de Lisboa estará encerrada, à semelhança da de Londres, Madrid, Frankfurt, Milão e Paris.

Japão e EUA prestam contas

As autoridades norte-americanas vão divulgar os dados mais recentes relativos aos pedidos de hipoteca. Nos Estados Unidos, serão ainda divulgados os índices de preço de residência, realizado pela Standard & Poor’s, relativos a outubro de 2018. No Japão, serão divulgados novos dados sobre o investimento estrangeiro em ações japonesas e o investimento japonês em ações estrangeiras. No mesmo dia, o governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, vai fazer um discurso onde dará novas indicações sobre a evolução da economia japonesa.

Como evoluem os stocks de petróleo?

O Instituto Americano do Petróleo vai publicar os níveis de inventário da matéria-prima nos Estados Unidos, numa altura em que o petróleo tem negociado em mínimos de mais de um ano, pressionado pelo excesso de oferta no mercado. Os valores divulgados esta quarta-feira poderão influenciar o desempenho dos preços do petróleo.

Lotaria do Natal dá prémio de 12,5 milhões de euros

Esta manhã, às 12h00, será feito o sorteio da 51.ª Lotaria do Natal, na SCML, cujo primeiro prémio é de 12,5 milhões de euros. Os bilhetes da lotaria poderão ser comprados até às 11h30 desta quarta-feira, com um valor por fração de 15 euros.