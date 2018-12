O “ouro negro” está sobre forte pressão nos mercados internacionais. O preço do barril de petróleo derrapa 5%, até mínimos de setembro do ano passado, cedendo aos sinais que apontam para um excesso de produção da matéria-prima nos EUA e na Rússia, mas também pelo sell-off nos mercados acionistas.

O preço do barril de brent — referência para as importações nacionais — segue a perder 3,79%, para os 57,35 dólares, no mercado londrino, tendo já estado a deslizar perto de 4% até aos 57,20 dólares, mínimos de outubro do ano passado. Já o crude negociado em Nova Iorque está a desvalorizar 5,01%, para os 47,38 dólares por barril, a cotação mais baixa desde setembro de 2017, depois de já ter chegado a negociar nos 47,84 dólares.

Trata-se do terceiro dia consecutivo de perdas para o petróleo, que são agudizadas nesta terça-feira, com a matéria-prima a acumular um recuo de mais de 30% desde as primeiras sessões de outubro devido à aceleração dos stocks a nível global.

Cotação do brent derrapa

Fonte: Reuters

A pressão negativa sobre o preço do petróleo é agudizada nesta sessão pelo sell-off dos mercados acionistas. “Grande parte do movimento [queda] deve-se a um sell-off alargado dos mercados, com os mercados dos EUA e da Ásia a estarem sobre pressão”, disse à Reuters Warren Petterson, estratega de commodities do banco holandês ING.

Sell-off que também se estende hoje aos mercados europeus depois de, na sessão de segunda-feira, o norte-americano S&P 500 ter terminado em mínimos de 14 meses, face aos receios em torno do crescimento económico global que também contribui para o desequilíbrio entre a procura e a oferta de petróleo.

O mesmo especialista diz ainda que, no que respeita ao mercado petrolífero, “não há ainda sinais claros relativamente a uma contração do mercado“.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros produtores, entre os quais a Rússia, acordaram neste mês em reduzir a produção de “ouro negro” em 1,2 milhões de barris diários com vista a colocar um travão no desequilíbrio entre a procura e a oferta e suportar os preços.

Mas os cortes não vão acontecer até ao próximo mês, sendo que entretanto a produção está próxima de níveis recorde nos EUA, Rússia e Arábia Saudita. O output de petróleo na Rússia atingiu este mês um recorde de 11,42 milhões de barris diários, adiantou uma fonte próxima à Reuters.

Já a agência de informação sobre energia dos EUA disse na segunda-feira esperar que a produção de petróleo com origem nos oito maiores produtores de petróleo de xisto deverá crescer mais de oito milhões de barris/dia pela primeira vez.

(Notícia atualizada às 17h36)