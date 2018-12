O PSD não viu nada de positivo na mensagem de Natal do primeiro-ministro. António Costa falou de “um conjunto de fantasias”, disse André Coelho Lima, vogal da Comissão Política Nacional do partido.

O dirigente nacional falava a partir do Porto, em declarações transmitidas pela SIC Notícias, reagindo à mensagem de Natal do primeiro-ministro de terça-feira.

O dirigente social-democrata começou por defender que a mensagem de Natal devia ser “fática e objetiva” para depois elencar cinco pontos onde para o PSD isso não aconteceu.

André Coelho Lima lembrou que o primeiro-ministro defendeu que a economia portuguesa cresceu mais do que a média europeia e acrescentou que Portugal tem “o quarto menor [crescimento] do PIB” na União Europeia. “É preciso adesão a realidade”, declarou.

Depois, o vogal da Comissão Política do partido salientou o facto de na mensagem de Natal António Costa ter sublinhado a ideia do equilíbrio orçamental. “O Governo tem as contas certas e na legislatura a dívida pública aumentou cerca de 20 mil milhões de euros. Isto é ter contas certas?”, pergunta André Coelho Lima.

O dirigente da Comissão Política Nacional chama ainda a atenção para o facto de Portugal ter “a maior carga fiscal” e lamenta ainda que o primeiro-ministro tenha afirmado que vai continuar a fazer um “investimento de qualidade nos serviços públicos”, destacando a saúde e os serviços públicos.

“O Serviço Nacional de Saúde confronta-se com dificuldades. Esta destruição merecia outro recato e outro cuidado do primeiro-ministro.”

António Costa diz ainda que o país deve aproveitar para aproximar o interior através da redução dos preços dos transportes públicos, quando apresenta uma solução de “transportes públicos mais baratos para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto”.

“O território, para o primeiro-ministro, cinge-se apenas às duas principais cidades”, conclui o dirigente nacional.

André Lima Coelho resume: “Viu-se um conjunto de fantasias.” “Dizer-se que temos contas certas quando temos a dívida pública a aumentar não é um bom serviço à qualidade das democracia.”

(Notícia atualizada)