GA_P na assessoria da reestruturação societária da Niepoort

A Gómez-Acebo & Pombo (GA_P) assessorou a Niepoort na sua reestruturação societária, criando a Niepoort Investimentos, que passou a concentrar as participações societárias do grupo empresarial.

A Niepoort produz vinho do Porto desde 1842. Nos últimos anos, tem vindo a apostar na produção de vinho de diversas regiões de Portugal e do estrangeiro. Recentemente, em novembro deste ano, fez história ao vender num leilão em Hong Kong uma garrafa de vinho do Porto de 1863 por 111 mil euros, considerado o valor mais alto de sempre.

A operação foi liderada pelo sócio Miguel Castro Pereira, com uma equipa que incluiu também Ana Paula Basílio e Joana Geada dos Santos.