A GA_P assessorou a Total, multinacional francesa, na formação de uma joint-venture com a Sonangol, empresa estatal angolana, para o desenvolvimento de uma rede de estações de serviço em Angola, incluindo a logística e o fornecimento de produtos petrolíferos.

A joint-venture irá, numa fase inicial, focar-se na atividade de distribuição e venda de combustíveis e lubrificantes no segmento do mercado empresarial, lançando uma rede de bombas de combustível com a marca Total. A Sonangol irá ceder os primeiros 45 postos de abastecimento, já existentes em áreas urbanas e nas estradas nacionais.

A operação foi realizada pela GA_P em parceria com a sociedade angolana Lead Advogados.