Revista de imprensa internacional

Grandes empresas europeias de consumo estão a perder gás. A culpa é da desaceleração económica e da guerra comercial, mas também o Brexit. A China viu também os lucros diminuírem pela primeira vez em três anos, um sinal de desaceleração económico à boleia do abrandamento no consumo e da quebra do investimento nas infraestruturas. Já no Brasil, uma das oportunidade de negócio e de investimento resultará da reforma da Segurança Social. A avaliação é do presidente do Citi Group no Brasil.

Expansión

30 grandes empresas europeias diminuíram perspetivas de crescimento

Cerca de 30 grandes empresas europeias de consumo, têxtil, lazer e aviação viram as previsões de crescimento nos últimos meses tombar face à desaceleração económica. O preço do petróleo, que subiu 30% até outubro e que desde então desceu drasticamente, a desvalorização das moedas latino-americanas, a força do dólar, os custos elevados das matérias-primas e os efeitos da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China são algumas das causas. Também o Brexit e a nova regulamentação sobre as emissões de carbono criaram incerteza. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).

The Financial Times

Lucros da China diminuem pela primeira vez em três anos

Os lucros das empresas chinesas caíram em novembro pela primeira vez em quase três anos. Um sinal de desaceleração económica à boleia do abrandamento no consumo e da quebra do investimento nas infraestruturas. Na semana passada, as autoridades chinesas anunciaram a intenção de avançarem com medidas de estímulo orçamental e monetário. Leia a notícia completa no The Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Estadão

Presidente do Citi Group diz que Brasil pode atrair 180 mil milhões dólares em 2019

O presidente do Citi Group no Brasil, Marcelo Marangon, diz que, com a aprovação da reforma da Segurança Social, o país pode vir a atrair entre 50 a 100 mil milhões de dólares para a bolsa e 80 mil milhões através de investimento direto. O Citi é o segundo maior banco estrangeiro no país, apenas atrás do Santander Brasil. Trabalha apenas para empresas e clientes detentores de grandes fortunas. Leia a notícia completa no Estadão (acesso livre).

BBC News

Exército alemão admite recrutar cidadãos europeus

O inspetor-geral do exército alemão admite que as Forças Armadas do país podem vir a recorrer à contratação de funcionários de outros Estados-membros da União Europeia para colmatar a falta de pessoal. O combate está, desde logo, fora das responsabilidades. As contratações seriam para posições de médico e engenheiro informático, por exemplo. Leia a notícia completa na BBC News (acesso livre, conteúdo em inglês).

NBC News

Trump faz visita surpresa a tropas no Iraque e Alemanha

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou de surpresa na quarta-feira as tropas norte-americanas que estão na base aérea de al-Asad, no Iraque, em combate contra forças terroristas do autoproclamado Estados Islâmico. Trata-se da primeira visita que o Chefe de Estado faz a uma zona ativa de combate. Esta quinta-feira, Trump encontrou-se com soldados na Alemanha, na base aérea de Ramstein. Leia a notícia completa na NBC News (acesso livre, conteúdo em inglês).