Pokémon e Harry Potter serão palavras que agradam aos investidores. A criadora do Pokémon Go fechou uma ronda de financiamento de 190 milhões de dólares, numa altura em que se aguarda o lançamento do jogo do Harry Potter para smartphones.

A Niantic, que começou como startup dentro da Google, conseguiu o apoio de 26 investidores, de acordo com a informação enviada ao supervisor norte-americano do mercado de capitais (SEC), lê-se na CNBC (acesso livre/conteúdo em inglês). A ronda aconteceu no final de dezembro passado.

Depois de fazer sucesso com o jogo de realidade aumentada que pôs os jogadores a apanhar Pokémons com o telemóvel, vem aí um jogo do mesmo estilo mas dentro do universo Harry Potter. O jogo está a ser desenvolvido pela empresa em parceria com a Warner Bros, e apesar de ainda não estar definida a data de lançamento, deverá estar pronto neste ano.

Apelidado de Harry Potter: Wizards Unite, o jogo vai permitir aos jogadores aprender feitiços e explorar a cidade para encontrar artefactos e lutar contra animais mágicos e outros inimigos. Os mais entusiasmados com o anúncio podem já inscrever-se no site oficial para receber todas as informações.

A criadora de jogos tem estado ocupada, e também se aliou à Organização Mundial de Turismo (OMT) das Nações Unidas. O projeto que vão desenvolver tem em vista criar novas experiências de realidade aumentada para o telemóvel baseadas na deslocação, monitorizada através do GPS, focadas no turismo.