Amazon é a cotada mais valiosa do mundo. Passou a Microsoft

A Amazon passou a Microsoft como a empresa com maior capitalização bolsista do mundo. A empresa liderada por Jeff Bezos, que chegou a superar, tal como a Apple, a fasquia do bilião de dólares, está agora a valer cerca de 800 mil milhões.

A mudança de posições no ranking das empresas mais valiosas do mundo ocorreu esta segunda-feira, depois de as ações da Amazon, gigante do comércio retalhista online, subirem 3,0%, para os 1.629,51 dólares.

Esta subida, numa sessão de ganhos em Wall Street, com os investidores confiantes num acordo entre os EUA e a China, que ponha fim à guerra comercial, colocou a capitalização bolsista da empresa de Bezos nos 797 mil milhões de dólares (694 mil milhões de euros).

Já a cotação bolsista da tecnológica Microsoft, que pouco variou nesta primeira sessão da semana, fechando nos 102,06 dólares, está nos 784 mil milhões de dólares.

Por comparação com o valor de mercado de estas duas gigantes do setor tecnológico, o produto interno bruto de Portugal em 2017 foi de 193 mil milhões de euros.