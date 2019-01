Wall Street prolonga ganhos. Tecnologia volta a brilhar

As bolsas norte-americanas contrariaram a generalidade das praças europeias e fecharam a primeira sessão da semana em terreno positivo, prolongando os ganhos expressivos que tinham sido registados na sessão anterior. O setor tecnológico foi o principal beneficiado, suportado em ganhos de gigantes como a Amazon e a Netflix.

O dia ficou marcado pelo otimismo dos investidores, que aguardam com expectativa novos desenvolvimentos em torno das negociações entre China e EUA, retomadas esta segunda-feira. Em causa, a guerra comercial, que há meses que condiciona as negociações nos mercados bolsistas.

Neste contexto, o S&P 500 fechou a subir 0,68%, para 2.549,26 pontos. O industrial Dow Jones valorizou 0,40%, para 23.527,69 pontos, uma subida suportada em mais um dia de bom desempenho do petróleo nos mercados internacionais. O contrato de WTI para entrega em fevereiro negoceia-se em Nova Iorque a 48,66 dólares, uma subida de 1,46% face à sessão passada.

Mas foram as tecnológicas as verdadeiras estrelas desta sessão. O Nasdaq avançou 1,22%, para 6.821,34 pontos, numa sessão em que as ações da Amazon valorizaram 3,62% para 1.632,45 dólares e os títulos da Netflix somaram 6,18%, para 315,97 dólares. Na passada sexta-feira, o índice já tinha feito um brilharete, ao valorizar 4,48%.

Estas valorizações surgem depois de duas semanas de fim de ano atribuladas para os mercados internacionais, com quedas expressivas praticamente desde a véspera do Natal. No entanto, Wall Street entrou com o pé direito em 2019 e soma já 1,72% no acumulado das quatro sessões de 2019, depois de fechar 2018 com um desempenho negativo de 6,24%.