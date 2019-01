“As Caraíbas no meio do Atlântico”. Esta é a expressão utilizada para descrever os Açores, pelo The New York Times (acesso livre/conteúdo em inglês). A publicação norte-americana escolheu o arquipélago português como um dos sítios a visitar em 2019, posicionando-o em 9º lugar na lista.

Os Açores inserem-se no ranking que incluí destinos como o Japão, a Dinamarca, o Panamá ou os Estados Unidos. As paisagens e peculiaridades açorianas, que incluem locais que são património mundial da Unesco, cativam os viajantes. Destacam-se as crateras vulcânicas que são agora lagos, fontes termais naturais, a abundância de hortênsias azuis e o facto de ser o único local onde se cultiva café na Europa.

A liderar o ranking de sítios a visitar neste ano encontra-se Porto Rico, que está a voltar a erguer-se depois de ter sido atingido pelo Furacão Maria, há cerca de um ano e meio. Segue-se Hampi, na Índia, uma antiga cidade onde se pode ver como evoluem as civilizações, num complexo arqueológico que está a chamar a atenção de organizações e agências de viagens.

Santa Bárbara, na Califórnia, completa o pódio. Esta é uma cidade para aqueles que gostam de descobrir comidas novas, onde estão a surgir vários restaurantes trendy e locais que se especializam na degustação de vinho. Veja o top 10 dos locais para visitar neste ano: