Hoje nas notícias: Gesfimo, Montenegro e raspadinhas

A capital lisboeta e a Invicta preparam-se para começar uma operação de expansão nos metros, que vai contemplar um orçamento de mil milhões de euros. Desta verba, cerca de 40% será aplicada em Lisboa, onde se vai fazer uma linha circular. Já a gestora Gesfimo terá de pagar uma coima de 300 mil euros à CMVM. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade nacional.

Lisboa e Porto terão mil milhões para novas linhas de metro

A expansão dos metropolitanos de Lisboa e do Porto tem um orçamento de mil milhões de euros. O Plano Nacional de Investimentos, no qual se insere esta operação, será aprovado hoje em Conselho de Ministros. O concurso de expansão da rede metropolitana de Lisboa, que verá cerca de 40% da verba, já foi lançado e prevê a construção de duas novas estações, em Santos e na Estrela, resultando numa grande linha circular.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (ligação indisponível).

Gestora de fundos do GES multada por CMVM

A sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário Gesfimo, do Grupo Espírito Santo, foi alvo de uma coima pesada da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), por falhas no combate ao branqueamento de capitais e prestação de informação falsa. A penalização da CMVM é de 300 mil euros.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (ligação indisponível).

Alunos com piores notas a português vão para professores

Os alunos que querem seguir a carreira de professor alcançam piores notas no exame nacional de Português do 12.º ano do que aqueles que vão para médicos, de acordo com um estudo da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. A classificação média neste exame dos alunos que foram para cursos na área da educação no ano letivo de 2016/2017 foi de 10,2 valores, posicionando-se apenas à frente daqueles que escolheram cursos em Serviços. Já a média dos exames de português dos que vão para a área da saúde é de 12,4 valores.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Montenegro pondera avançar já para liderança do PSD

Luís Montenegro poderá avançar já para a liderança do PSD. Dois dias depois de o Público dar conta de que líderes distritais do PSD ter-se-iam reunido para avaliar a marcação de conselho nacional extraordinário para pedir a destituição da direção do partido, o ex-líder parlamentar social-democrata afirma que a situação “tem de mudar”. Está em curso um movimento de recolha de assinaturas para convocar o conselho nacional.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Raspadinhas e jogos travam crescimento do casino

Há quem não dispense uma raspadinha quando vai ao café, ou tentar a sorte no Euromilhões todas as semanas. Também os jogos online vão ganhando mais adeptos, afastando as pessoas dos casinos. As receitas provenientes da exploração de jogos, como as slot machines e bancados, nos casinos subiram 3,1% para os 318 milhões de euros em 2018, números que se mantém no entanto distantes daqueles registados no início do século.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).