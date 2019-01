Montenegro pondera avançar já para liderança do PSD

Luís Montenegro poderá avançar já para a liderança do PSD. Dois dias depois de o Público dar conta de que líderes distritais do PSD ter-se-iam reunido para avaliar a marcação de conselho nacional extraordinário para pedir a destituição da direção do partido, o ex-líder parlamentar social-democrata afirma que a situação “tem de mudar”.

O Público [acesso condicionado] escreve na edição desta quinta-feira que existe um movimento de recolha de assinaturas para convocar o conselho nacional e adianta que Montenegro está a ponderar avançar como candidato à liderança do partido caso o cenário de demissão de Rui Ri ganhe forma.

“Quero dizer com toda a frontalidade: estarei sempre na linha de um PSD grande e ganhador”, disse Montenegro, em resposta às críticas de Manuela Ferreira Leite, que defendeu que preferia ver o partido com um “pior resultado” do que com um “rótulo de direita”.